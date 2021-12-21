اليوم السابع
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10 معلومات عن تقييم التلاميذ فى أنشطة "المهام الأدائية" نظام التعليم الجديد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:00 ص
10 معلومات عن تقييم التلاميذ فى أنشطة "المهام الأدائية" نظام التعليم الجديد طلاب المدارس أرشيفية
محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات عن تدريس المهام الأدائية للطلاب فى النظام الجديد للتعليم، وهي كالتالي.
 
 
- يعتبر التقييم من خلال المهام الأدائية مهم لقياسه فهم الطالب لمخرجات التعلم.
 - المهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات.
- يتم تدريب التلاميذ عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة.
- تعتبر  دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.
 
- يمكن للطالب د الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان.
- ترتبط المهام الأدائية بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.
 
 
- عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:
 
- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.
 
 

التربية والتعليم

المهام الأدائية

معنى المهام الأدائية

النظام الجديد للتعليم

اخبار مصر

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