10 معلومات عن تقييم التلاميذ فى أنشطة "المهام الأدائية" نظام التعليم الجديد

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات عن تدريس المهام الأدائية للطلاب فى النظام الجديد للتعليم، وهي كالتالي.
- يعتبر التقييم من خلال المهام الأدائية مهم لقياسه فهم الطالب لمخرجات التعلم.
- المهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات.
- يتم تدريب التلاميذ عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة.
- تعتبر دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.
- يمكن للطالب د الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان.
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- ترتبط المهام الأدائية بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.
- عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:
- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.
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