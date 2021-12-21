10 معلومات عن تقييم التلاميذ فى أنشطة "المهام الأدائية" نظام التعليم الجديد

محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات عن تدريس المهام الأدائية للطلاب فى النظام الجديد للتعليم، وهي كالتالي.

- يعتبر التقييم من خلال المهام الأدائية مهم لقياسه فهم الطالب لمخرجات التعلم.

- المهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات.

- يتم تدريب التلاميذ عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة.

- تعتبر دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

- يمكن للطالب د الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان.

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- ترتبط المهام الأدائية بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

- عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.