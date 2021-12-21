وزير الصحة البولندى يرجح وصول الموجة الخامسة من كورونا لذروتها منتصف يناير

كتبت: هناء أبو العز

رجح وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي أن تصل الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا لذروتها منتصف يناير المقبل، محذرًا من إمكانية أن تضطر حكومة بلاده لاتخاذ قرارات أكثر صعوبة فيما يتعلق بقيود الإغلاق.

وقال نيدزيلسكي - وفقًا لوكالة الأنباء البولندية اليوم الثلاثاء، إن نظام الرعاية الصحية في بلاده قادر على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مريض بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأقصى لقدرة النظام.

وأضاف "بولندا سجلت الأسبوع الماضي نحو 20 ألف إصابة جديدة يوميا وأعدادا كبيرة للغاية من الوفيات"، مؤكدًا ضرورة فرض مزيد من القيود.

وكانت الحكومة البولندية فرضت مجموعة من القيود الإضافية في 15 ديسمبر الجاري من أجل احتواء موجة الوباء الأخيرة، وللتخفيف من المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون.