اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره البريطانية قضايا إقليمية والدولية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص
وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره البريطانية قضايا إقليمية والدولية وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار بين جميع الدول.
 
وأكد الجانبان - خلال لقائهما، بلندن، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - حرصهما على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لتأكيدهما على اهتمامهما بالعمل معًا لتعزيز علاقات التعاون القائم وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.

وزير الخارجية العماني

وزير الخارجية البريطاني

بريطانيا

عمان

سلطنة عمان

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