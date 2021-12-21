ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومى بقنا بتمويل سويسرى

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، ورشة العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومى على المستوى المحلى ضمن فعاليات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" بحضور الدكتور أحمد عبد العاطي، خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة الحميدات، والمهندس مصطفى المصري، خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة المعنا، وعدد من مسئولى التخطيط والتنظيم بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمدن .

أوضح السكرتير العام، أن مشروع حيّنا يمثل نموذجًا حضاريًا فريدًا لأنه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بتمويل من الجانب السويسرى بالمشاركة مع الحكومة المصرية، والذى يتم تنفيذه بمنطقتى المعنا والحميدات بمدينة قنا، كما يُعد مشروع حيّنا من أهم مشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل مشروعًا متكاملًا متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية واستدامة إدارة الأراضي، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز الموارد المحلية، وتمكينها بشكل أكثر كفاءة .

وأكد الطيبي، إن المشروع سيقدم عددًا من الورش والبرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومى على المستوى المحلي، مشيرا إلى سبب نجاح هذا المشروع هو التواصل مع أصحاب الأملاك، وقادة الرأى ، وممثلى مؤسسات المجتمع المدني، موصيًا بضرورة الاستفادة من هذه الورش، و تطبيق المشروع والاحتذاء به فى مناطق ومحافظات أخرى لتساهم فى تحقيق نقله حضرية متكاملة، وتطوير مناطق الامتداد العمرانى فى منطقتى الحميدات والمعنا.

جدير بالذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتى الحميدات والمعنا بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسرى و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك لإعادة تخطيط عددا من المناطق بمحافظتى قنا والقليوبية.