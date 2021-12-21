والد ضحية الطقس السيئ بالغربية: "كان رايح يجيب عشاء" (فيديو)

الغربية مصطفى عادل

أكد أشرف زكريا والد الطالب حسام بالصف الثالث الإعدادى ضحية الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة، أن نجله كان في طريقه للعودة للمنزل مستقلا دراجته الهوائية وقت هطول الأمطار مساء الأحد، وأثناء مروره بالشارع بالقرب من المنزل صعقه التيار الكهربائي من سلك إنارة عامة ساقط على الأرض وتوفي داخل المستشفى.

وكشف والد الضحية، أن السلك سقط على الأرض، مبينا أن السلك كان موصل بالكهرباء، وأثناء سير الضحية بدراجته الهوائية التف السلك على الدراجة وصعقه التيار الكهربائي، وسقط على الأرض.

وأوضح أن الكهرباء ظلت ممسكة به لفترة طويلة حتى وصلت الإسعاف، وتم نقله للمستشفى في حالة سيئة، مؤكداً أن نجله كان متفحما بسبب الكهرباء وتوفى متأثرا بالحادث.