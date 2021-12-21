نجوم الفن من الخليج يشاركون بلوحات بديعة فى "اليوبيل الفضي" لفنون جميلة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الفنان التشكيلي البحريني، على فردان، بالمعرض الافتراضي الدولي، الذي أقيم في مناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، واستقطب المئات من فناني مصر والعرب والعالم، وعبر عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة الفنية المهمة، مشيرا إلى أن مدينة الأقصر تحظى بأهمية حضارية وفنية وتاريخية خاصة، نظرا لما تحويه من معالم فنية وتماثيل وجداريات أبدعها المصري القديم قبل آلاف السنين.

ويعتبر على فردان تشكيلي بحريني صاحب رؤية فنية خاصة، مسكون بتراثه وطنه، ومفرداته وطبيعته وأبحره وشواطئه، ومشغول بأحلام الناس.. يسافر بخياله مع الغواصين في مياه الخليج، ويجول في البيئة المحيطة به، وتتنوع موضوعاته، وتتوزع لوحاته على مدارس فنية مختلفة، وقد عُرف " فردان " بولعه بالفن منذ صغره.. وقد وجد في شقيقه الأكبر مصدر الهام له.. ورُزِقَ بحب ودعم معلميه في المدرسة لموهبته.. ومساعدتهم له في المشاركة بالمعارض والمسابقات طوال فترة دراسته.. فامتلك أدواته الفنية مبكراً.. وصارت لوحاته تقتنيها شخصيات بارزة، وعلى رأس تلك الشخصيات التي تقتني أعمالا فنية لـ " الفردان " هو جلالة الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين.

ويري الفنان علي فردان، أن بداياته الفنية في المشهد التشكيلي ببلاده، كان عبر مشاركته مع مجموعة من الفنانين التشكيليين البحرينيين، في الرسم بالشوارع والحدائق العامة.. لكنه اعتبر ان بدايته الحقيقية كانت عبر معرضه الأول الذي اقامه في العام 2016، والذي احتوي على عشرين لوحة فنية تنتمي للمدرسة الواقعية، ثم معرضه الثاني الذي اقامه في العام 2017، وانتمت الأعمال التي عرضت به للمدرسة التجريدية، واحتوي على خمسين لوحة فنية دارت حول معاناة الغوص في مياه الخليج، وما يعانيه الغواصون من متاعب روحية وجسدية خلال رحلات الغوص بحثا عن اللؤلؤ، ثم معرضه الثالث في العام 2018، والذي حمل عنوان " العذراء "، وضم 20 لوحة فنية، تتناول المرأة وروحها وقوتها الخفية.. وهي الأعمال التي كشفت عن اهتمام " الفردان " بالمرأة وقضاياها، وحضورها بقوة في أعماله.

وفى نفس السياق شارك الفنان التشكيلي اليمني اشيد الحافرة، بالمعرض التشكيلي المقام في مناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وقدم " الحافرة " أحد أعماله التشكيلية في مجال فن المنمنمات.

ويعتبر التشكيلي " أشيد الحافرة " فنان يمني بارز له العديد من المشاركات الفنية المحلية والدولية، كما حاز العديد من التكريمات الجوائز القومية على مستوي وطنه اليمن وخارجه بينها جائزة رئيس الجمهورية عام 2009، وقد عمل مدير لبيت الفن بمدينة أبين، وله معرض خاص، ويتفرد بأعماله التشكيلية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما شارك في المعرض الفنان التشكيلي اليمني، ردفان المحمدي، والذي قدم عملا يجسد الطبيعة الخاصة التي يتفرد بها اليمن الشقيق، حيث أن ردفان المحمدي الذي يقيم بالقاهرة، أسس وترأس المنتدى العربي للفنون بصنعاء، كما عمل مديرا لبيت الفن بمدينة تعز، وله عشرات المشاركات الفنية داخل اليمن وخارجه.

وكانت احتفالات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، قد استقطب مئات الفنانين من قارات العالم، بينهم فريق من أبرز التشكيليين اليمنيين الذين كان بينهم بجانب الفنان اشيد الحافرة، وردفان المحمدي: زياد العنسي، وناصر مرحب، وسحر اللوذعي، وصدّام العدلة.

ويُذكر أن كلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، تشهد على مدار شهر ديسمبر الجاري، فعاليات فنية تتنوع ما بين معارض وورش وندوات يشارك فيها نخبة من التشكيليين والأكاديميين وطلاب الفنون، وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على تأسيس الكلية.

وكانت قد شهدت الأقصر امس الأحد، فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير فى دورته الـ 14 بالأقصر، والذى شارك فيه عدد من نجوم الفن بمصر ومن مختلف دول العالم، وحضر المعرض الختامى للملتقى كل من محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وقيادات المحافظة والجامعة وكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وتم تنظيم جولة لهم لعرض تفاصيل لوحات المعرض الختامى للملتقى، وشرح كل فنان للضيوف تفاصيل لوحته.

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكرم الملتقى فى ختام دورته الحالية الفنان السكندري الكبير الدكتور عبد السلام عيد، أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، حيث ولد الفنان عبد السلام عيد بالإسكندرية عام 1943، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الاسكندرية عام 1969، كما حصل على دكتوراه أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية اوربينو بايطاليا عام 1979.



احدي لوحات الفنان البحريني



التشكيلي البحريني على فردان يشارك باليوبيل الفضي



جانب من لوحات الفنان البحريني فى اليوبيل الفضى



جانب من لوحات نجوم الخليج بمعرض فنون جميلة



لوحات الفنان البحريني فى يوبيل فنون جميلة



لوحات نجوم الفن البحريني فى معرض فنون الأقصر



لوحة فنان يمني فى معرض كلية فنون جميلة



لوحة مميزة للفنان التشكيلي البحريني على فردان