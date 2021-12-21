ميناء دمياط : حركة الوارد من البضائع العامة 25204 طن خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3353 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25204 طن تشمل : 15500 طن ذرة و 1000 طن قمح و 419 طن خشب زان و 2650 طن صويا و 100 طن خردة و 3535 طن حديد و 2000 طن عدس .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 278 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطا و خس و فلفل و خرشوف و قرنبيط و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و لوبيا و كتان ) و فواكه ( برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و العراق و الجزائر و عمان و سنغافورة و اليونان و هولندا و اسبانيا و المانيا و بلجيكا و كندا و هونج كونج و انجلترا و امريكا و اليونان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1114 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124404 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135003 طنا .

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1174 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3487 شاحنة .