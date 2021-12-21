اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائى فى بطولة الأقصر للكرة الخماسية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:09 م
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائى فى بطولة الأقصر للكرة الخماسية بطولة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد جامعة الأقصر تواصل فعاليات البطولة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، والتي تتم برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات، والتي تستضيفها الجامعة في الفترة بين 18 و22ديسمبر الحالي، بمشاركة 16 جامعة.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إلى أن البطولة تشهد تنافسًا بين الفرق المشاركة، مؤكدًا بأن الجامعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لرعاية البطولة ونجاحها، وأشاد محجوب بدور اللجنة المنظمة للبطولة من الكوادر المميزة من أبناء الجامعة الذين لايألون جهدًا في توفير المناخ الملائم للاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

وقال الدكتور وليد عبد الله مدير عام البطولة؛ إن تنظيم هذه البطولة يعزز من توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات، كما أنها تستهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، وهنأ مدير عام البطولة  فريق الأقصر على صعوده لدور الربع النهائي، بقيادة الكابتن عمرو ابو القاسم، المدير الفني لمنتخب الجامعة، موجهًا شكره لرئيس الجامعة على دوره الكبير في دعم الأنشطة الرياضية بالجامعة سواء في تنظيم البطولة، أو الممارسة، ولفريق الهلال الأحمر لتقديم الدعم الطبي للبطولة.

وأوضح مدير عام البطولة أن  مباريات دور ربع النهائي ستتضمن مواجهات قوية حيث يلتقي فيها كل من؛  الصاعد من المجموعة الأولى مع الصاعد من المجموعة الثالثة والصاعد من المجموعة الثانية مع الصاعد من المجموعة الرابعة، مشيرًا إلى أنه صعد من المجموعة الأولى  كلا من جامعه عين شمس مركز أول،  وجامعة النيل الثاني،  ومن المجموعة الثالثة صعد كل من؛  جامعة سوهاج أول،  وجامعة السادات ثاني، مؤكدًا أنه بذلك يواجه منتخب جامعة عين شمس، نظيره بجامعة السادات، وفي المباراه الثانية؛ يلتقي كل من جامعة النيل مع جامعة سوهاج.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية والرابعة؛  صعد من المجموعة الثانية فريقي جامعة بني سويف أول، وحل في المركز الثاني جامعة الزقازيق، وفي المجموعة الرابعة؛  صعد منها جامعة الوادي الجديد أول وجامعة الأقصر ثاني،  وبذلك يلتقي في المباراة الأولى كل من،  منتخبا جامعه بني سويف، وجامعة الأقصر،  وفي المباراه الثانية يلتقي منتخب جامعه الزقازيق مع جامعة الوادي الجديد.

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (1)
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (1)

 

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (2)
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (2)

 

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (3)
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (3)

 

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (4)
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (4)

 

مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (5)
مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (5)

 


الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر

بطولة الجامعات لكرة القدم

اخبار اليوم

الاتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق جامعة الأقصر يصعد لدور الثمانية لبطولة الجامعة للخماسية الأولى للجامعات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:00 م

رئيس جامعة الأقصر يعلن إقامة بطولة الجامعات العربية لكرة القدم الخماسية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:16 م

افتتاح بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية بمشاركة 16 جامعة.. فيديو

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:36 ص

إجراء قرعة بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات.. بث مباشر

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:02 م

مسيرة جامعة الأقصر في طريق الكباش احتفالا بأول بطولة خماسية للجامعات.. لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:05 م

جامعة الأقصر: وصول الفرق المشاركة في بطولة الجامعة الأولى وانتهاء إجراءات تسكينهم

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 م

مساء اليوم.. انطلاق البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:47 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة