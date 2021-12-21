مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائى فى بطولة الأقصر للكرة الخماسية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد جامعة الأقصر تواصل فعاليات البطولة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، والتي تتم برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات، والتي تستضيفها الجامعة في الفترة بين 18 و22ديسمبر الحالي، بمشاركة 16 جامعة.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إلى أن البطولة تشهد تنافسًا بين الفرق المشاركة، مؤكدًا بأن الجامعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لرعاية البطولة ونجاحها، وأشاد محجوب بدور اللجنة المنظمة للبطولة من الكوادر المميزة من أبناء الجامعة الذين لايألون جهدًا في توفير المناخ الملائم للاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

وقال الدكتور وليد عبد الله مدير عام البطولة؛ إن تنظيم هذه البطولة يعزز من توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات، كما أنها تستهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، وهنأ مدير عام البطولة فريق الأقصر على صعوده لدور الربع النهائي، بقيادة الكابتن عمرو ابو القاسم، المدير الفني لمنتخب الجامعة، موجهًا شكره لرئيس الجامعة على دوره الكبير في دعم الأنشطة الرياضية بالجامعة سواء في تنظيم البطولة، أو الممارسة، ولفريق الهلال الأحمر لتقديم الدعم الطبي للبطولة.

وأوضح مدير عام البطولة أن مباريات دور ربع النهائي ستتضمن مواجهات قوية حيث يلتقي فيها كل من؛ الصاعد من المجموعة الأولى مع الصاعد من المجموعة الثالثة والصاعد من المجموعة الثانية مع الصاعد من المجموعة الرابعة، مشيرًا إلى أنه صعد من المجموعة الأولى كلا من جامعه عين شمس مركز أول، وجامعة النيل الثاني، ومن المجموعة الثالثة صعد كل من؛ جامعة سوهاج أول، وجامعة السادات ثاني، مؤكدًا أنه بذلك يواجه منتخب جامعة عين شمس، نظيره بجامعة السادات، وفي المباراه الثانية؛ يلتقي كل من جامعة النيل مع جامعة سوهاج.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية والرابعة؛ صعد من المجموعة الثانية فريقي جامعة بني سويف أول، وحل في المركز الثاني جامعة الزقازيق، وفي المجموعة الرابعة؛ صعد منها جامعة الوادي الجديد أول وجامعة الأقصر ثاني، وبذلك يلتقي في المباراة الأولى كل من، منتخبا جامعه بني سويف، وجامعة الأقصر، وفي المباراه الثانية يلتقي منتخب جامعه الزقازيق مع جامعة الوادي الجديد.



مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (1)



مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (2)



مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (3)



مواجهات قوية بين المنتخبات بدور الربع النهائي في بطولة الأقصر (4)