مجموعة يابانية معارضة للانتشار النووى تدعو الحكومة لخفض ترسانتها‎‎

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التقت مجموعة يابانية معارضة للانتشار النووي مع مسؤولين حكوميين لمناقشة موقف اليابان قبيل انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي.



وذكرت وكالة انباء (كيودو) اليابانية أن شبكة اليابان للقضاء على الأسلحة النووية تضم مجموعة من الناجين من القصف الذري "هيباكوشا" ومنظمات غير حكومية.



وطلب الممثلون من الحكومة أن تحث القوى النووية على بذل المزيد من الجهود لخفض ترساناتها النووية.



ورد المسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية إن البلاد كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للقصف الذري ستشدد على ضرورة نشر صورة دقيقة عن وحشية الأسلحة النووية.



ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي مؤتمر المراجعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم.