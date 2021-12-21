اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:58 م
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء التايلاندى يوافق على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الاقتصاد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:05 م
مجلس الوزراء التايلاندى يوافق على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الاقتصاد كورونا فى تايلاند - صورة أرشيفية
أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء على حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك ودعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من انهيار قطاع السياحة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وقال المتحدث باسم الحكومة تاناكورن وانجبونكونجشانا -في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- إن الإجراءات تشمل خصمًا ضريبيًا قدره 30 ألف بات (889 دولارًا أمريكيًا) للمتسوقين، وخفض رسوم نقل الملكية.
 
وكان البنك المركزي التايلاندي توقع نمو الاقتصاد بنسبة أقل من 1% خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن التعافي لن يكون متساويًا وسيكون أبطأ من دول أخرى بالمنطقة .. فيما رجح محافظ البنك، سيثابوت سوثيوارتنارويبوت، ألا يعود الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الربع الأول من عام 2023.

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