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للإبلاغ عن تجمعات الأمطار أو سقوط أعمدة إنارة بالقاهرة والجيزة.. اعرف أرقام الطوارئ

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص
للإبلاغ عن تجمعات الأمطار أو سقوط أعمدة إنارة بالقاهرة والجيزة.. اعرف أرقام الطوارئ امطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أرقام الطوارئ بمحافظتى القاهرة والجيزة، للإبلاغ عن تجمعات الأمطار أو سقوط أعمدة إنارة أو أشجار، بالتزامن مع التقليات الجوية، حيث أعلنت محافظتى القاهرة والجيزة، عن تخصيص عدة أرقام للتواصل مع غرف العمليات بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد بالتقلبات الجوية، وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار.
 
أرقام الطوارئ بمحافظة القاهرة
 
1.   تم تخصيص أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة.
 
2.   تم تخصيص رقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة.
 
3.   تخصيص رقم 121 خاص بشركة الكهرباء.
 
4.   رقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى  بالقاهرة.
 
 
 
محافظة الجيزة
 
1.   الخط الساخن رقم 114 خاص بغرفة العمليات بالمحافظة.
 
2.   رقم تابع لهيئة النظافة 16809.
 
3.   رقم شركة مياه الشرب والصرف الصحى 125.
 

القاهرة

الجيزة

الارصاد

التقلبات الجوية

تجمعات مياه الأمطار

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