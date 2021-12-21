لعشاق الخط العربى.. اكتشف الوصايا الأخيرة لشيخ الخطاطين بالفيوم قبل وفاته

الفيوم رباب الجالي

توفي منذ أيام إبراهيم أحمد إبراهيم شيخ الخطاطين بمحافظة الفيوم وقال خلال تصريحاته الأخيرة لليوم السابع عقب تكريمه من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي معرضه الذى أقامه مؤخرا بدار الأوبرا :

1- مدارس تعليم الخط العربي هامة جدا ولابد من الاهتمام بها .

2- لا يجب الاعتماد الكلي علي الكمبيوتر لأنه أساء للخط العربي وجعل الكلمات بلا روح.

3- معارض الخطاطين وعرض لوحاتهم بها فكرة تحافظ علي تراث الخط العربي .

4- تكريم الخطاطين يشعرهم بقيمتهم ويحفزهم علي استكمال

المسيرة.

5- أطالب أن تكون مادة الخط العربي مادة أساسية بالمدارس.

6- أطالب أولياء الأمور بالعمل علي تحسين خطوط أبناءهم ولو من خلال مدرسين للخط حتي اذا لم يصبحوا خطاطين تصبح كلماتهم مقروءة بدلا من الكلمات والخطوط التي يصعب قراءتها.

7- رسمت بمعرضي الاخير 60 لوحة عكفت علي رسمها خلال عدة أشهر .

8- معظم لوحاتي لآيات القرآن الكريم التي تحث علي نشر الفضيلة وحسن الخلق.