لافروف: تحرك الناتو مستقبلا نحو الحدود الروسية سنعتبره تجاوزا للخطوط الحمراء

وقال لافروف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- : "موقفنا بشأن توسع (ناتو) نحو حدودنا معروف جيدا، وهو أن هذا سيكون تخطي للخطوط الحمراء الروسية".

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن حلف شمال الأطلسي يتحرك في اتجاه روسيا، مؤكدا أن موسكو لا يمكن أن تتجاهل هذا الأمر.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في وقت سابق اليوم، خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، بأن بلاده سترد بشكل حاسم وصارم على أي تحركات عدائية للغرب ضدها.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوفد الروسي لشؤون الأمن والرقابة على التسلح في فيينا قسطنطين جافريلوف، في مقابلة مع قناة "روسيا-24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه توجد لدى بلاده خطة بديلة في حال لم ترد الولايات المتحدة وحلف "ناتو" على اقتراحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.



وقال جافريلوف : "إن المحادثات والاتصالات تبدأ، ونقع حاليا في بداية الرحلة، وسنضطر للرد على ذلك".



وأضاف: "بالطبع توجد لدى قيادتنا خطة "ب" لا يريد أحد أن يستخدمها، أنها ليست إنذارا نهائيا بل إنها شرط صارم مستوحى من الظروف والوقت"، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتعود على فكرة أنه من الضروري حماية مصالحنا".



وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر الجاري مشاريع معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو حول ضمانات الأمن. وتم تسليم هذه الوثائق لواشنطن وحلفائها، ويقضي أحد بنودها بأن الحلف يجب أن يقدم ضمانات لعدم التوسع إلى الأراضي الأوكرانية.