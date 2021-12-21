اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:07 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية توقف استيراد لحوم الأبقار الكندية بسبب مرض جنون البقر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:50 ص
كوريا الجنوبية توقف استيراد لحوم الأبقار الكندية بسبب مرض جنون البقر أبقار - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قررت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وقف استيراد لحوم الأبقار الكندية، اعتبارًا من اليوم نتيجة تأكيد حالة إصابة واحدة بالاعتلال الدماغي الإسفنجي "جنون البقر" في مقاطعة ألبرتا الكندية.

ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية ذكرت وزارة الزراعة أنها تخطط لاتخاذ قرار ما إذا كانت ستستأنف استيراد الأبقار الكندية، بناء على معلومات مقدمة من الحكومة الكندية في المستقبل.

يشار إلى أن الاعتلال الدماغي الأسفنجي (أو جنون البقر) "غير النمطي" يصيب بصورة عامة الأبقار الكبيرة في السن، ولا علاقة له بتناول الأطعمة الملوثة ولا ينتشر إلى الكيانات الأخرى.

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت في فبراير عام 2015 استيراد الأبقار من كندا بعد تأكيد حالة جنون البقر في ألبرتا، وبعد 10 أشهر استأنفت استيراد لحوم الأبقار الكندية.

 


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