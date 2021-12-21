كلية تربية الغردقة تنظم ندوه لطلابها بعنوان "حروب الجيل الرابع "

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت كلية التربية بالغردقة، التابعة لفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية حول حروب الجيل الرابع والأمن السيبراني وكيفية الحماية الشخصية، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه قال الدكتور أسامه عماره، وكيل كلية التربية لشئون التعليم، أن تم تنظيم ندوه " حروب الجيل الرابع" لطلاب الفرقة الرابعة لرفع الوعي باساليب الحماية الشخصية وأهمية حماية الصفحات الشخصية لهم، حيث اقيمت تلك الندوه تحت اشراف الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة وعميد كلية التربية .

واضاف وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، أن الأهم من التطور والتكنولوجيا الحفاظ علي تلك التطور والمساعدة في تطويرة، مؤكدا علي التوعية المستمرة للطلاب بما يحيط بهم من حروب مختلفة لا تتوقف، مؤكدا علي أن قضية الوعي ليست قضية وقتية وانما قضية دائمة لتحصين الجيل الحالي من الشباب من أغراض حروب الجيل الرابع وفهم ما يجري من حولنا وما جرى في عدد من دول العالم منذ بدء استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة .

من جانبها قالت الدكتورة كريمه عبد اللاه، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، أن مفهوم الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، و تهدف تلك الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.

واضافت وكيل الكلية لشئون المجتمع أن الأمن السيبراني يمثل تنفيذ تدابير وتحديات كبيرة اليوم نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.

من جانبها اكدت نيرمين ابو سريع مدير المجمع الإعلامي علي اهمية رفع الوعي للشباب بقضايا ومفاهيم الأمن السيبراني وأساليب حروب الجيل الرابع، حيث يحتوي نهج الأمن السيبراني الناجح على طبقات متعددة من الحماية تنتشر عبر أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي يرغب المرء في الحفاظ عليها.

بينما تحدث المهندس محمد عبده طرق حماية أجهزة الحاسوب والهواتف وحماية وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المختلفة التي يمكن من خلالها التجسس علي الاشخاص من خلال هواتفهم .