اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:39 م
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غلق 10محال تجارية ورفع 358 حالة اشغال مخالف بالبحيرة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:20 م
غلق 10محال تجارية ورفع 358 حالة اشغال مخالف بالبحيرة غلق محال
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة ،على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن

- غلق 10 محال تجارية بدون ترخيص وتحرير 10 محاضر لعدم ارتداء كمامات بمركز ومدينة كوم حمادة

- رفع 358 حالة إشغال طريق مخالفة بنطاق الشوارع والميادين تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة (309 حالة بدمنهور - 29 حالة بوادي النطرون - 20 حالة بالدلنجات)

 

الحملات
الحملات

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

جانب من عليات الغلق
جانب من عليات الغلق

 

 

غلق محل
غلق محل

 


 


محافظة البحيرة

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غلق محال تجارية

اشغال مخالف

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