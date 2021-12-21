اليوم السابع
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عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:35 ص
عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية ميناء العين السخنة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، عن فتح  مينائى السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن  الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.
كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.


حركة الملاحة

قناة السويس

الطقس

المنطقة الاقتصاديه

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