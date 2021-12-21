اليوم السابع
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عشان الفلوس.. اعترافات صيدلي يبيع المخدرات بالسيدة زينب

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص
عشان الفلوس.. اعترافات صيدلي يبيع المخدرات بالسيدة زينب قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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لجأ صاحب صيدلية لبيع المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث اعترف المتهم بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ومدير صيدلية "له معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مهربة وغير مسجلة بالجهات المختصة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تجارة المخدرات

القبض على تاجر مخدرات

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