اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:28 ص
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طقس شمال سيناء.. رياح باردة وزخات أمطار خفيفة والمحافظة تواصل الطوارئ

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:05 ص
طقس شمال سيناء.. رياح باردة وزخات أمطار خفيفة والمحافظة تواصل الطوارئ طقس - ارشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت شمال سيناء  اليوم هبوب رياح متوسط باردة ، مع مواصلة محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد .
 
وانتظمت حركة العمل فى كافة أنحاء المحافظة، ووصول الطلبة لمدارسهم وانطلاق اليوم الدراسى بكل مدرسة ومعهد ازهرى وكليات جامعة العريش .
 
وسبق إدارة ميناء العريش البحرى، ان الميناء اغلق اليوم امام حركة السفن ومراكب الصيد نظرا لصعوبة الاحوال الجوية .
 
وتتعرض شمال سيناء لليوم الثالث على التوالى  لهبوب رياح باردة مابين خفيفة ومتوسطة مناطق شمال سيناء طوال اليوم ، وتسببت فى تراجع حركة السير فى الشوارع وعلى طرق السفر السريعة .
 
وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال،   ان غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.
 
وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.
 
بدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.  
 
وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 
 

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