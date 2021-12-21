طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة واختفاء الغيوم بعد ليلة شديدة البرودة.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا مستقرا فى الساعات الأولى من الصباح مع اختفاء الغيوم من السماء، وذلك بعد قضاء ليلة شديدة البرودة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع اختفاء كبير للرياح والتى تنشط بشكل متقطع على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.





وتشهد المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طقسا مستقرا وسماء صافيه خالية من الغيوم وسطوع للشمس منذ الصباح ، عكس الليلة الماضية والتى شهدت تجمعات الغيوم فى السماءو نشاط فى سرعة الرياح ، وذلك ياتى وسط تحذيرات مرورية من السرعات الجنونية



ومن ناحيته، شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات، وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها ، كما طالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات .

فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، كما تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعه والمحاور الرىيسة والشوارع الكبرى بالمدن فى مختلف المراكز بالمحافظة