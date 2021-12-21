طبيب مارادونا ينفى مسئوليته عن وفاة النجم الأرجنتينى ويكشف تفاصيلا جديدة

فاطمة شوقى

كشف بيدرو دي سبانيا (48 عامًا) طبيب أسطورة كرة القدم دييجو ارماندو مارادونا ، المتهم الثامن فى قضية وفاة مارادونا المتهم فيها 7 من فريقه الطبى ، عن تفاصيل جديدة، ونفى مسئوليته عن وفاة دييجو، حسبما قالت وكالة "تيلام " الأرجنتينة

وأشارت الوكالة إلى أن دى سبانا الذى أدلى بشهادته فى مكتب المدعى العام فى مكتب المدعى العام فى سان إيسيدرو أمام المدعين العامين كوزمى إيبارين وباتريسيو فيرارى ولورا كابرا، فى إطار القضية التى يجرى فيها التحقيق فى جريمة قتل مارادونا عمدا.

وقال "أريد أن أضيف أنني أشعر أنني لم أرتكب أي جريمة ، أنا متأكد من أنني تصرفت بشكل مهني وإنساني فيما يتعلق بما طلب مني. إذا ارتكبت خطيئة ، فأنا أستيقظ كل يوم 6.30 في صباحًا إلى العمل ".

كما أعرب دي سبانا عن أنه يعتبر نفسه "محترفًا جيدًا" ، مضيفا "لم أواجه مثل هذا الوضع من قبل. تلقيت مكالمات لا حصر لها من الأصدقاء الذين يقدمون لي الدعم، ومن المرضى أيضًا. أحضر مصحة وطلبت أن يتم تحويل مرضاي إلى طبيب آخر لأنني الآن أعانى من حالة قلق ، أنا لا أنام جيدا ولا افهم سبب وجودي هنا ".

واشار إلى أن الأطباء المسئولون عن علاج مارادونا لم يسمحوا له برؤية مارادونا فى يوم 18 نوفمبر، وبالتالى فهو لم ير مارادونا سوى يوم 12 نوفمبر فقط، مشيرا إلى أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكى، هو الذى لم يكن يرغب فى زيارته لمارادونا.

قال دي سبانا: "أخبرنى لوكى أننى لن أكون قادر على رؤية دييجو، وأن الوقت لم يكن مناسبًا" .

تم التعاقد مع دي سبانا لمراقبة مارادونا في منزل تيجري من قبل شركة Medidom ، الشركة الخارجية التي فوضت لها الشركة الطبية السويسرية المدفوعة مسبقًا رعاية مارادونا في منزله.

الطبيب ، الذي مُنع مثل باقي المتهمين من مغادرة البلاد ، مرتبط بكرة القدم لعدة سنوات منذ أن كان عضوًا في الفريق الطبي لنادي أتليتكو ​​هوراكان ، كما أنه شارك في وضع بروتوكولات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) لتنسيق عودة نشاط كرة القدم في حالات عودة الوباء.

ويتهمه المدعون إريبارين وفيراري وكابرا على رؤيته للمريض مرة واحدة فقط وعدم إجراء فحص طبي سريري كافٍ، وبالتالى فهو مقصر فى حق مريض.

وقال المدعون أنه "على وجه الخصوص ، بصفته طبيبًا إكلينيكيًا تم تعيينه لمراقبة علاج المريض أثناء مكوثه في المستشفى ، محذوف من أداء الواجبات المنوطة به لأنه امتنع - مثل بقية الأطراف المتدخلة - عن مراقبة الحالة الصحية للمريض بانتظام ".