ضبط 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع طحينة بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية،3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المصانع وثلاجات حفظ اللحوم بالعاشر من رمضان.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة برئاسة الأستاذ احمد ابراهيم و مفتشي الإدارة و تحرر محضر ضد أحد أصحاب مصانع الطحينه لوجود سلع مجهوله المصدر.

كما تم التحفظ على طن سمسم ، 2 طن ملح طعام مجهول المصدر علي ذمة المحضر محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 15كيلو برجر،22 كيلو سجق بلدي مجهول المصدر علي ذمة المحضر.

و محضر ضد أحد أصحاب أنشطه للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر ، تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين لقيامه بالبيع بازيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية.

تحرير عدد 3 محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.