اليوم السابع
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ضبط 266 مخبزا مخالفا في حملات رقابية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:00 ص
ضبط 266 مخبزا مخالفا في حملات رقابية.. إنفوجراف جهود الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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يبرز إنفوجراف مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

 

 وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (266 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (34,010 طن- 428 بطاقة)، وضبط ( 50 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (103,569 طن –                 64450 عبوة - 320 قطعة – 76 لتر)، وضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,298 طن)، وضبط (12 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (94,450 طن –  1125 عبوة – 34966 قطعة – 150 متر – 3436 لتر) ، وضبط (23 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (73492 لتر).

 

 

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