ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و650 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و650 قرصا مخدرا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا ، يفيد من ضبط عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمدينة قويسنا، وبحوزته بندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار، و650 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.