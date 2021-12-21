اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:55 م
أكرم القصاص
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سيناء فى قلب مصر.. خطة تنمية متكاملة لأرض الفيروز.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:27 م
سيناء فى قلب مصر.. خطة تنمية متكاملة لأرض الفيروز.. إنفوجراف تطوير سيناء

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سيناء التى بدأت الدولة فى تعميرها ومد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، تشهد مجموعة من الاستثمارات فى الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التى كانت موجودة والتركيز كان عليها فى جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى فى سيناء بجانب أى شاب يرغب فى الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة.

 

 

خطة تنمية متكاملة لأرض الفيروز
خطة تنمية متكاملة لأرض الفيروز

 

إنشاء 13 تجمعا زراعيا فى شمال سيناء بواقع 460 فدانا بمناطق الرواق وصدر الحيطان والمليز والهرابة

 

تعمير 3 قرى: بالحسنة وبئر العبد ونخل

مشروعات تطوير سيناء:

إنشاء مجمع خدمى ونقطة إسعاف ومدرسة ووحدة صحية

إنشاء مركز شباب ومجمع خدمى

مشروعات تنمية متكاملة لأرض الفيروز
مشروعات تنمية متكاملة لأرض الفيروز

 

إنشاء 26 تجمعا تنمويا فى شمال وجنوب سيناء بتمويل قدره 112.85 مليون دولار

 

شبكة طرق داخلية بطول 6 كيلو مترات وشبكة بمشتملاتها بطول 3.69 كيلو متر

 

طرق بتجمعات شمال سيناء باستثمارات 80 مليون جنيه بأطوال 60 كيلو مترا

مشروعات الدولة فى سيناء
مشروعات الدولة فى سيناء

 

شبكات كهرباء متوسطة الجهد بـ120 مليون جنيه بأطوال 115 كيلو مترا و80 محولا

 

شبكات جهد منخفض باستثمارات 35 مليون جنيه بعدد 500 عمود إنارة

 

توصيل التيار الكهربائى لـ100 منزل بتكلفة 5.6 مليون جنيه

 

 


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