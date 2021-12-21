سطوع الشمس واستقرار الطقس بعد موجه أمطار غزيرة بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية وسطوع للشمس واستقرار نسبى فى حركة الأمواج.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قامت بإعادة فتح البوغاز، صباح اليوم، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعى إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد على انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.



استقرار الطقس



سطوع للشمس