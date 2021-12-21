رحلة محمد سمك مدير مستشفى صدر إمبابة شهيد الواجب فى معركة كورونا.. إنفوجراف

خيم الحزن لليوم الثاني على التوالى بمستشفى صدر إمبابة بعد وفاة مديرها الدكتور محمد سمك في استراحة المستشفي بعد يوم عمل شاق يوم الأحد الماضى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الفقيد الدكتور محمد سمك كان مثالا للاحترام والتفاني في العمل مؤكدا أنه توفي أثناء التواجد في مقر عمله.
لعب دورا بطوليا فى مواجهة كورونا طوال عامين تقريبا
ظل يعمل فى المستشفى حتى قبل وفاته بساعات
توفى داخل استراحة المستشفى بعد يوم عمل شاق
سخر ساعات عمله لرعاية المرضى وتيسير الإجراءات
شيع آلاف المواطنين جنازته فى محافظة دمياط
لديه طفلان بالصفين الأول الإعدادى والرابع الابتدائى
ساهم فى علاج ورعاية مرضى السل على مدار سنوات
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