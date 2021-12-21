اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رحلة محمد سمك مدير مستشفى صدر إمبابة شهيد الواجب فى معركة كورونا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:12 م
رحلة محمد سمك مدير مستشفى صدر إمبابة شهيد الواجب فى معركة كورونا.. إنفوجراف الدكتور محمد سمك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خيم الحزن لليوم الثاني على التوالى بمستشفى صدر إمبابة بعد وفاة مديرها الدكتور محمد سمك في استراحة المستشفي بعد يوم عمل شاق يوم الأحد الماضى.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الفقيد الدكتور محمد سمك كان مثالا للاحترام والتفاني في العمل مؤكدا أنه توفي أثناء التواجد في مقر عمله.
 
88267162-ff4d-44ec-9f7d-8c449bddf180
 
لعب دورا بطوليا فى مواجهة كورونا طوال عامين تقريبا 
 
ظل يعمل فى المستشفى حتى قبل وفاته بساعات
 
توفى داخل استراحة المستشفى بعد يوم عمل شاق
 
سخر ساعات عمله لرعاية المرضى وتيسير الإجراءات
 
شيع آلاف المواطنين جنازته فى محافظة دمياط
 
لديه طفلان بالصفين الأول الإعدادى والرابع الابتدائى
 
ساهم فى علاج ورعاية مرضى السل على مدار سنوات

 


الصحة

مستشفي صدر امبابة

الدكتور محمد سمك

كورونا

وفيات الأطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة