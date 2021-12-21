اليوم السابع
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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد لقاءا حول رقمنة اللغة العربية السبت المقبل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:37 ص
رابطة الجامعات الإسلامية تعقد لقاءا حول رقمنة اللغة العربية السبت المقبل د. أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية
كتب - إسماعيل رفعت

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تحتفل رابطة الجامعات الإسلامية ولجنة النهوض باللغة العربية بالرابطة  بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، بمناسبة اعتمادها لغة سادسة في الأمم المتحدة.
 
سيتم الاحتفال بعقد ندوة بعنوان: "الصوت اللاتيني في الحرف العربي على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل .. أضراره وسبل مواجهته تبدأ الفعاليات في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 21 جمادي أول 1443ه الموافق 25 ديسمبر 2021م، بمقر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة (قاعة حمروش) ".
 
تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد – الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.
 
يشارك في هذه الاحتفالية نخبة من الأساتذة والشعراء وعشاق اللغة العربية، من بينهم:  أ.د. إبراهيم الهدهد، د. صابر عبد الدايم، د. محمد علي زينهم د. علاء جانب، د. عبد الحميد هنداوي و د. السيد أبو شنب، د. غانم السعيد و  د. مصطفى عبد الحي، د. أحمد التيجاني.
 
وتدور حول عدة محاور: الصوت اللاتيني في الحرف العربي على محركات البحث، الصوت اللاتيني في الحرف العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، الصوت اللاتيني في الحرف العربي على المواقع والصفحات الرسمية والمؤسسات.
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رابطة الجامعات الإسلامية

أسامة العبد

جامعة الأزهر

اللغة العربية

الجامعات الإسلامية

أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

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