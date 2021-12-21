رابطة الجامعات الإسلامية تعقد لقاءا حول رقمنة اللغة العربية السبت المقبل

كتب - إسماعيل رفعت

تحتفل رابطة الجامعات الإسلامية ولجنة النهوض باللغة العربية بالرابطة بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، بمناسبة اعتمادها لغة سادسة في الأمم المتحدة.

سيتم الاحتفال بعقد ندوة بعنوان: "الصوت اللاتيني في الحرف العربي على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل .. أضراره وسبل مواجهته تبدأ الفعاليات في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 21 جمادي أول 1443ه الموافق 25 ديسمبر 2021م، بمقر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة (قاعة حمروش) ".

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد – الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

يشارك في هذه الاحتفالية نخبة من الأساتذة والشعراء وعشاق اللغة العربية، من بينهم: أ.د. إبراهيم الهدهد، د. صابر عبد الدايم، د. محمد علي زينهم د. علاء جانب، د. عبد الحميد هنداوي و د. السيد أبو شنب، د. غانم السعيد و د. مصطفى عبد الحي، د. أحمد التيجاني.

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