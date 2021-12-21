اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى يتوقع استمرار رابطة الدول المستقلة فى الانجذاب نحو موسكو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:00 ص
دبلوماسى روسى يتوقع استمرار رابطة الدول المستقلة فى الانجذاب نحو موسكو نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن أعضاء مجموعة رابطة الدول المستقلة يواصلون الانجذاب نحو التعاون مع روسيا ومع بعضهم البعض على الرغم من محاولات أطراف خارجية عرقلة عملية التقارب. 
 
جاء ذلك خلال حديث رودنكو أمام عرض تقرير نادي فالداي الدولي للمناقشة وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
 
وأضاف "بغض النظر عن الوضع الجيوسياسي، فهم جيراننا، وجزء من ماضينا السوفيتي المشترك. وتظهر بعض العوامل الموضوعية التي ستبقي هذه البلدان معا، بغض النظر عما إذا كان اللاعبون الخارجيون يحبون ذلك أم لا.
 
سيظلون ينجذبون تجاه بعضهم البعض. لا فقط لروسيا ولكن لبعضنا البعض أيضا".
 
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن العلاقات مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ستظل إحدى أولويات السياسة الخارجية لموسكو. "بغض النظر عن المكان الذي تتجه إليه هذه الدول، وبغض النظر عن كيفية تطورها ، فإنها ستكون دائمًا من بين أولوياتنا السياسية. مستقبل روسيا يكمن في هذه الدول وسنواصل العمل في هذا الاتجاه ، وإدراك قيمة وأهمية جيراننا" .
 
وقال أيضا إن اللغة الروسية كانت "إحدى الروابط التي ستبقى فعالة لبعض الوقت على الرغم من محاولات تقليص دورها بشكل ما".

روسيا

رابطة الدول المستقلة

وزارة الخارجية الروسية

أندريه رودنكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الروسية: حلف "الناتو" لم يرد على مقترحاتنا السابقة لخفض التصعيد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:00 م

الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:00 ص

الخارجية الروسية: لا يجب الوثوق بحلف الناتو والوضع فى أوكرانيا يدعو للقلق

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:42 م

وزير الخارجية الروسى يؤكد فى أول مقابلة مع قناة مصرية وقوف طابور من الشركات الروسية للاستثمار فى المنطقة الصناعية.. لافروف: موسكو تربطها علاقة قوية بالقاهرة.. وهذا موقف روسيا من انتخابات ليبيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة