دبلوماسى روسى يتوقع استمرار رابطة الدول المستقلة فى الانجذاب نحو موسكو

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن أعضاء مجموعة رابطة الدول المستقلة يواصلون الانجذاب نحو التعاون مع روسيا ومع بعضهم البعض على الرغم من محاولات أطراف خارجية عرقلة عملية التقارب.

جاء ذلك خلال حديث رودنكو أمام عرض تقرير نادي فالداي الدولي للمناقشة وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف "بغض النظر عن الوضع الجيوسياسي، فهم جيراننا، وجزء من ماضينا السوفيتي المشترك. وتظهر بعض العوامل الموضوعية التي ستبقي هذه البلدان معا، بغض النظر عما إذا كان اللاعبون الخارجيون يحبون ذلك أم لا.

سيظلون ينجذبون تجاه بعضهم البعض. لا فقط لروسيا ولكن لبعضنا البعض أيضا".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن العلاقات مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ستظل إحدى أولويات السياسة الخارجية لموسكو. "بغض النظر عن المكان الذي تتجه إليه هذه الدول، وبغض النظر عن كيفية تطورها ، فإنها ستكون دائمًا من بين أولوياتنا السياسية. مستقبل روسيا يكمن في هذه الدول وسنواصل العمل في هذا الاتجاه ، وإدراك قيمة وأهمية جيراننا" .

وقال أيضا إن اللغة الروسية كانت "إحدى الروابط التي ستبقى فعالة لبعض الوقت على الرغم من محاولات تقليص دورها بشكل ما".