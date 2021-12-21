خطة اليابان لتصريف مياه محطة نووية فى البحر يثير قلق كوريا الجنوبية

وكالات

أعربت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن قلقها بعد تقدم مشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية المعطلة بطلب للحصول على الموافقة على خطتها لتصريف مياهها المشعة في البحر.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن ذلك جاء خلال عقد اجتماع حكومة سول اجتماعا طارئا لنواب الوزراء بعد أن تقدمت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بطلب إلى هيئة التنظيم النووي اليابانية للحصول على الموافقة على خطة تصريف المياه المشعة في البحر من محطة فوكوشيما.

وقالت الحكومة "نعرب عن مخاوف جدية بينما تمضي اليابان قدما في خطتها لإطلاق مياه فوكوشيما الملوثة بالإشعاع في البحر من جانب واحد على الرغم من تعبيرنا المتكرر عن مخاوفنا ودعواتنا المستمرة لسحب الخطة".

وأشارت إلى أنه تم تسليم رسالة إلى اليابان طالبت فيها تفسيرات مفصلة عن الأسئلة الرئيسية بشأن هذه القضية".

وكانت اليابان أعلنت في شهر أبريل الماضي عن خطة لبدء تصريف المياه المشعة في البحر في عام 2023.. وفي الشهر الماضي، وقالت شركة تيبكو، المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إن التصريف المخطط للمياه المشعة في البحر سيكون له تأثيرا ضئيلا للغاية على البيئة البحرية والبشر.