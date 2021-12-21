حياة كريمة.. رصف 3 شوارع وتطوير7 أخرين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن مدينة أشمون تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيداً من التنمية والتطوير لقطاع الطرق ، مشيراً إلى أنه في خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدة مشروعات علي أرض مدينة أشمون منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه ،وأوضح سرور أنة خلال الفترة الماضية تم الإنتهاء من رصف شارع سعد زغلول بداية من مركز شرطة أشمون وحتي ميدان الخالدين بطول 1600متر بعد أن تم عمل التطوير الشامل له من إنشاء بلدورات وأرصفة وإنترلوك وزرع أعمدة ديكورية متطورة بالجزيرة الوسطي الخاصة به .



وأشار أنه تم الانتهاء من رصف شارع محمد محسن حمد بداية من ميدان الجمهورية وحتى صيدلية سلطان بطول حوالي 800متر ، كما جاري الانتهاء من رصف شارع عبد المنعم رياض بداية من أمام السجل المدني وحتي مزلقان السكه الحديد بأشمون بطول 450متر بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير الخاص به من إنشاء أرصفة وبلدورات وزرع أعمدة ديكورية حديثة بالجزيرة الوسطي وإنشاء بلاعات صرف الأمطار وعمل مطابق المياه والصرف ،وأشار سرور أنة جاري الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لست شوارع أخري بالمدينة كشارع العبور، وشارع الثورة ،وشارع الروضة، وشارع الجامعة ، وشارع صلاح الدين، وشارع الحسين بن علي ، وشارع خالد بن الوليد للبدء في أعمال الرصف بهم خلال أيام قليلة، بالإضافة إلي أنه سوف يتم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بهم أيضاً ، مؤكداً أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في قطاع الطرق ، وخلال أيام قليلة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة ، ضمن مبادرة حياة كريمة.



و أكد سرور إلى أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازة في سنوات عدة ،وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.



