حفتر يلتقى عددا من المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية بينهم باشاغا والنايض

كتب أحمد جمعة

أكد مكتب إعلام قيادة الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أن المرشح الرئاسى المشير خليفة حفتر استقبل فى بنغازى عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية، منهم أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبد المجيد سيف النصر، والشريف الوافى.

ووصل إلى مطار بنينا الدولى في مدينة بنغازى، اليوم الثلاثاء، المرشحون للانتخابات الرئاسية الليبية فتحي باشاغا وأحمد معيتيق، للمشاركة في اجتماع لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازى الليبية.

وكان في استقبال باشاغا ومعيتيق بعد وصول طائرتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى أحميد حومة وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، والمرشح الرئاسي الشريف الوافي، عضو لجنة "5+5" العسكرية الليبية الفريق خيري التميمي، وعدد من أعيان ومسؤولي بنغازى.

ووصل عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية إلى مدينة بنغازي، الثلاثاء، بينهم أحمد معيتيق وفتحي باشاغا والشريف الوافي.

وقال معيتيق: "وصلنا اليوم إلى مطار بنينا، وستكون مدينة بنغازي الوجهة الأولى ضمن جولتنا للمنطقة الشرقية"، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيما أعرب المرشح الرئاسي فتحي باشاغا عن سعادته الكبيرة عقب وصوله إلى مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنها أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية رفقة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن بنغازى مهمة لاستقرار ليبيا التى يطمح إليها الجميع.

ومن المنتظر، أن تشهد بنغازي اجتماعا للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وسياسيين من المنطقتين الغربية والشرقية، في حراك سياسي يعد الأول من نوعه منذ العام 2014.



حفتر يستقبل باشاغا في بنغازي