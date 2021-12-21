اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:14 م
أكرم القصاص
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حاكم مصرف لبنان: نحتاج دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار لاستعادة الثقة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:00 م
حاكم مصرف لبنان: نحتاج دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار لاستعادة الثقة حاكم المصرف المركزي اللبنانى رياض سلامة
وكالات

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أكد حاكم المصرف المركزي اللبنانى رياض سلامة، اليوم الثلاثاء أن بلاده فى حاجة إلى دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار فى حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مثل هذا الدعم سوف يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.

قال سلامة في مقابلة صحفية نشرها موقع "فرانس 24"، إنه فى الوقت الذى يخوض فيه لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، فإن حصته في صندوق النقد هي 4 مليارات، موضحا أنه يمكن أن تأتي دول وتضيف عليها ليصل الدعم إلى ما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار.
 
وأوضح "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".
 
وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة.. هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
 

 


لبنان

مصرف لبنان المركزى

رياض سلامة

صندوق النقد الدولى

أزمة لبنان الاقتصادية

الاقتصاد اللبنانى

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