حاكم مصرف لبنان: نحتاج دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار لاستعادة الثقة

قال سلامة في مقابلة صحفية نشرها موقع "فرانس 24"، إنه فى الوقت الذى يخوض فيه لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، فإن حصته في صندوق النقد هي 4 مليارات، موضحا أنه يمكن أن تأتي دول وتضيف عليها ليصل الدعم إلى ما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار.

وأوضح "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".

وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة.. هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي".