جامعة قناة السويس تكرم 450 عالم وباحث فى حفل التميز البحثى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعه صباح اليوم الثلاثاء،حفل التميز البحثي، حيث كرمت 450 من علمائها وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز دولية ومحلية، والمتميزين في النشر العلمي الدولي ، تحت رعاية الدكتوره ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور هدى فرج أمين عام الجامعة، حيث تم عرض لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل التميز البحثى 202 ، والتي اهتم فيها بجودة التعليم المقدم للشباب ،فالتعليم الجيد حق من حقوق الإنسان والتعليم الجيد يحقق فرص عمل ومشاركة حقيقية.

واكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن حفل اليوم هو احتفال بأعضاء هيئة التدريس أصحاب النشر العلمي المتميز؛ مشيرة إلى إننا نرتقي عاما بعد عام، فالجامعة شجعت باحثيها على النشر العلمي الدولي، وتم تعزيز النشر الدولي كأحد أهم أسس التصنيف عالميا، وركيزة من ركائز البحث العلمي؛ موضحة أن كل بحث يحمل اسم جامعة قناة السويس يرفع من تصنيفها دوليا. ، مضيفة إن الجامعة سعت لتكوين المجموعات البحثية في التخصصات البينية، كما حرصت من خلال مركز النشر الدولي ومكتب المبعوثين لتذليل عقبات النشر الدولي، وقدمت مبادرة مستشارك البحثي.

وقدمت الدكتورة ماجدة هجرس الشكر لعلماء الجامعة الدوليين افضل 2 % من علماء العالم والذين ارتفع عددهم من 8 علماء بالعام الماضي إلى 11 عالم للعام الحالي وهم الدكتور محمد عبدالدايم ، الدكتور عبدالعليم عبده السعدني ،الدكتور جمال المصري ،الدكتور ناصر مصطفي، الدكتور فريد طنطاوي، الدكتورة نهلة الشناوي ،الدكتور صلاح مصيلحي علي ، الدكتور أحمد السقا ،والدكتور ياسر محمد مصطفي، والدكتور احمد الشامي، والدكتورة سوسن زيتون .

وقدمت الشكر للدكتور جمال المصري العالم الجليل الحاصل على أفضل 1 % من علماء العالم للعام الثاني على التوالي، وللدكتور أحمد السقا الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتورة عبير عبد الوهاب الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية.

كما قدمت هجرس الشكر لجميع الباحثين ومجهودهم في النشر العلمي؛ الذي من شأنه النهوض والرقي بجامعتنا الحبيبة.

وقامت الدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى ورئيس وحدة التصنيف الجامعى بعرض تقديمي لأهم إنجازات الأداء البحثي، موضحة أن لغة العلم هي ربط البحث العلمي والنشر الدولي بأهداف التنمية المستدامة وهو ما تقدمه الأبحاث العلمية المقدمة بالجامعة، وأشارت إلى أن مشروعات الجامعة البحثية الممولة محليا ودوليا بلغت 118 مشروع منهم 23 مشروع دولي، كما أن مجلات الجامعة العلمية الناطقة بالعربية تم تطويرها جميعا وهي 23 مجلة مدرجة جميعا ببنك المعرفة ، كما عبرت الدكتورة نيفين جلال وكيل كلية السياحة والفنادق ومقرر الحفل - عن شكرها لدعم الجامعة وتقديرها للبحث العلمي وأهميته في رفع الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية.

و شهدت فاعليات الحفل تكريم أفضل 2٪ من علماء العالم فى مجال تخصصهم طبقا لتصنيف Stanford، وأفضل 1% من علماء العالم فى الاستشهاد، وتكريم لجنة فحص ومراجعة المرشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، ولجنة دعم رسائل الماجستير والدكتوراة، ولجنة فحص ومراجعة أبحاث النشر الدولي، والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجائزة أفضل بحث تطبيقى، وجائزة التميز البحثي، وجائزة الكتب المؤلفة والمنشورة دوليا، ورؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة، والمكرمين بمسابقة النشر فى دوريات علمية عالمية، وجائزة أفضل مبتعث ومبتعثة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس، وعلماء مصر.

جدير بالذكر أن جوائز البحث العلمى بالجامعة هذا العام تشهد تجديد شامل حيث تم زيادة عدد الجوائز وتنوع مجالاتها وذلك تشجيعا للباحثين.



التكريم



جامعة قناة السويس تكرم ٤٥٠ عالم وباحث في حفل التميز البحثي



جامعة قناة السويس تكرم ٤٥٠ عالم وباحث في حفل التميز



جامعة قناة السويس تكرم ٤٥٠ عالم وباحث



جانب من التكريم



جانب من تكريم جامعة قناة السويس لـ٤٥٠ عالم وباحث في حفل التميز البحثي









