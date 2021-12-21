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تفعيل برتوكول منطقة وعظ الأقصر وهيئة تعليم الكبار بشعار "مصر خالية من الأمية"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:54 ص
تفعيل برتوكول منطقة وعظ الأقصر وهيئة تعليم الكبار بشعار "مصر خالية من الأمية" تفعيل برتوكول التعاون بين منطقة وعظ الأقصر وهيئة تعليم الكبار
الأقصر – أحمد مرعى

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زار فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية،خالد شمس مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الأقصر، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار  تحت عنوان "مصر خالية من الأمية"وذلك في الفترة المقبلة، ورافقه خلال الزيارة كل من الشيخ محمد علي المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الأقصر، والشيخ أحمد النحاس مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر الأزهرية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات فضيلة مولانا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإهتمام بقضية الأمية باعتبارها قضية وطنية وعلمية في آن واحد، والمساهمة الفعالة في مبادرة حياة كريمة لتنمية المجتمع، ومن حيث مشاركة السادة الوعاظ في ندوات وتسيير قوافل دعوية لحث المواطنين على ضرورة التعلم والتحذير من خطورة الأمية على الإنسان والمجتمع والتواصل مع الإدارات لفتح فصول جديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وقام الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية، بتكليف عدد من خريجات الأزهر للقيام بمهمة العمل الدعوي تحت مسمى ( واعظات ) يعملن تحت مظلة مجمع البحوث الإسلامية، ويتواجدن فى كل الأماكن والمحافل ويخاطبن بنات جنسهن وكل مريد للعلم والتفقه فى الدين، وقد نجحت جهودهن في الحفاظ على تماسك الأسر الأقصرية ودعم حقوق المرأة والطفل بالشرع والقانون، ويشرف على نشاطهن الدعوي فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد قالت الداعية سمر محمد حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه لا يقل دور واعظات الأقصر في توعية السيدات والفتيات أهمية عن دور أهل الوعظ من الرجال، وذلك في الكثير من القضايا المهمة، حيث يقمن بزيارات منزلية وندوات بالمدارس ولقاءات مباشرة مع النساء بالدواوين لتعريفهن بأمور الدين والدنيا، ويشاركن في تثقيف المرأة الأقصرية لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار الأسرة الأقصرية وزوال سعادتها، وأنهن حصلن على دورات اتسمت بالمنهجية من خلال دراسة الموضوعات الفقهية والأحوال الشخصية التى جعلتهن ملمات بقضايا المجتمع بمنهج وسطي لا يتعصب لمذهب معين، ويلجأن فى بعض الفتاوى إلى الآراء المرجّحة فى بعض الحالات، ويكون الغرض منها الحفاظ على الأسرة وإعمال الصالح للفرد والمجتمع ،وهناك برامج توعية إلكترونية عبر الوسائل الحديثة والسوشيال ميديا لتنوير المرأة المصرية عامة يتولاها الواعظات ويحققن فيها نتائج إيجابية ملموسة .

 


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