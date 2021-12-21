اليوم السابع
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تعرف على 5 ماركات سيارات الأكثر مبيعا الـ9 أشهر الأولى من 2021

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:00 ص
تعرف على 5 ماركات سيارات الأكثر مبيعا الـ9 أشهر الأولى من 2021 سيارات - ارشيفية
كتبت : أمانى سمير

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ذكر أحدث تقرير صادر عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات انتعاش مبيعات سوق السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من الجارى 2021، حيث سجل سوق السيارات بيع حوالى 208 ألف و993 سيارة مقارنة بـ152 ألف و332 سيارة خلال نفس الفترة من 2020 الماضى بزيادة 37% .

 

وعن الماركات الخمس الأكثر مبيعاً فقد جاءت ماركة " شيفروليه " فيى المركز الأول لمبيعات هذه الفترة من العام، واستطاعت العلامة التجارية من بيع 39 ألف و71سيارة .

 

أما ماركة " نيسان " احتلت الترتيب الثانى بين الأكثر مبيعاً حتى سبتمبر 2021 بـ20 ألف و600 سيارة .

 

وجاءت ماركة " هيونداى الكورية " فى المركز الثالث بين الأكثر مبيعاً خلال نفس الفترة من 2021، مبيعات السيارة الكورية سجلت 19 آلاف و400 سيارة .

أما ماركة " تويوتا " فقد احتلت المركز الرابع للأكثر مبيعاً حتى سبتمبر 2021، حيث تمكنت العلامة اليابانية من بيع 18 ألف و900 سيارة من طرازاتها المختلفة.

 

وعن ماركة " إم جى الصينية " فقد إحتلت المركز الخامس للأكثر مبيعاً خلال نفس الفترة من العام الجارى ببيع 18 ألف و400 سيارة.


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