تعرف على نتائج حملة رقابية بمراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاى البارود

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتشكيل حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين دمنهور و كفر الدوار وايتاي البارود أسفرت عن الآتي :

- قطاع جهاز حماية المستهلك بدمنهور وكفر الدوار :

- ضبط 20 محل مستلزمات طبية لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه يقدم لجمهور المستهلكين.

- ضبط أدوات طبية بدون فواتير بعدد 2 محل عبارة عن اجهزه قياس حرارة وضغط وسكر وكحول.

*ايتاي البارود:

- تحرير محضر لمعرض سيارات لعدم الإعلان عن السعر الشامل للسيارة ومواصفاتها.

- ضبط 4 محلات مستلزمات طبية لعدم الإعلان عن الأسعار والاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه - ضبط مركز صيانه اجهزه كهربائيه بدون ترخيص.

*دمنهور:

- ضبط 2 مطعم بدون ترخيص و محل هدايا غير معلن عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع و2 محل بقاله لعدم الإعلان عن الأسعار.

*قطاع إدارة التموين بدمنهور

- ضبط مصنع مستحضرات تجميل لعدم وجود ترخيص بالمصنع وتم التحفظ على 21 شيكارة وكذا التحفظ على 50 كرتونة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.