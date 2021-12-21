اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:13 م
أكرم القصاص
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تعرف على أيام إجازات الشتاء الرسمية فى 2022.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:55 م
تعرف على أيام إجازات الشتاء الرسمية فى 2022.. إنفوجراف إجازات الشتاء

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إجازات الشتاء .. يبدأ فصل الشتاء رسميا اليوم، حيث تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الشتوي اليوم 21 ديسمبر عند الساعة (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش) وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدى، وهى علامة على بداية فصل الشتاء، الذى سوف يستمر شهرين و27 يوما و11 ساعة و34 دقيقة فى النصف الشمالى من كوكبنا.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أيام الإجازات الرسمية خلال فصل الشتاء فى العام الجديد...

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• 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد
• 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة
• 15 يوم إجازة نصف العام الدراسى تبدأ من 5 حتى 17 فبراير المقبل
• 25 أبريل بمناسبة تحرير سيناء

 


اجازات الشتاء

الشتاء

فصل الشتاء

الانقلاب الشتوى

بدايه فصل الشتاء

اول أيام الشتاء

ذروه الشتاء

البحوث الفلكيه

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