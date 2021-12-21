تعرف على أيام إجازات الشتاء الرسمية فى 2022.. إنفوجراف

إجازات الشتاء .. يبدأ فصل الشتاء رسميا اليوم، حيث تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الشتوي اليوم 21 ديسمبر عند الساعة (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش) وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدى، وهى علامة على بداية فصل الشتاء، الذى سوف يستمر شهرين و27 يوما و11 ساعة و34 دقيقة فى النصف الشمالى من كوكبنا.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أيام الإجازات الرسمية خلال فصل الشتاء فى العام الجديد...