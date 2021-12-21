اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:57 م
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تحرير 8027 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:01 م
تحرير 8027 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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يبرز انفوجراف نجاح الشرطة في ضبط 8027 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل7994 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
 
كما نجحت قوات الأمن في تحرير 806 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 227 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1394 أرجيلة.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
 
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إنفو جراف
 

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