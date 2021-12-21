تحرير 31 محضر متنوع فى حملة لتموين الغربية على المخابز والأسواق

الغربية مصطفى عادل

وجه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بشن حملات تفتيشية بزفتى والمحلة الكبرى لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة للبيع لمحاربة الغش التجارى.

وأسفرت الحملة التموينية بزفتى عن تحرير محضر نقص وزن بأحد المخابز المدعمة، محضر جنح منظفات منتهية الصلاحية بواقع (10 زجاجات كلور لتر ونصف للواحدة)، محضر جنح بيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي، محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة، 15 محضر إداري لمستودعات الغاز عن شهر نوفمبر لاعتذارهم عن استلام الحصص ومحضر تبديد حرز ملح. وفي المحلة الكبرى، تم تحرير 11محضر إثبات حالة لبعض أصحاب المخابز.

كما تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و محضر عدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحين العرض على النيابة المختصة.