بسبب كورونا.. إلغاء "توك شو" صباحى فى بريطانيا بين عيد الميلاد ورأس السنة

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أفادت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية بأنه سيتم وقف برنامج "صباح الخير بريطانيا" بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وسط زيادة حالات كوفيد.



وسيحصل مقدمو البرنامج على استراحة طويلة خلال فترة الأعياد ولكن سيظل لدى البرنامج بث خاص يوم عيد الميلاد من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا.



وفي السابق، كان من المقرر تشغيل البرنامج من الأربعاء 29 ديسمبر إلى الجمعة 31 ديسمبر، لكن قرر رؤساء التلفزيون استبعاد البرامج التي تم تحديدها خلال تلك الفترة من أجل "حماية" فريق التلفزيون من كورونا، والآن لن يعودوا إلى العمل حتى يناير.

وسيعود عرض البرنامج إلى الشاشة الصغيرة يوم الثلاثاء 4 يناير.

وأكد متحدث باسم الشركة في بيان: "هناك عرض خاص بيوم عيد الميلاد في صباح الخير بريطانيا يبث من الساعة 7 إلى 9 صباحًا... كان من المقرر أن يبث برنامج صباح الخير بريطانيا على الهواء من الأربعاء 29 إلى الجمعة 31 ديسمبر 2021 ولكن نظرًا للوباء ولحماية فرقنا، فقد قررنا منحهم استراحة طويلة."



ومضى قائلاً: "لن يتم بث البرنامج الأسبوع المقبل، ولكن سيعود على الهواء يوم الثلاثاء 4 يناير 2022".



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه لندن ارتفاعًا حادًا في إصابات "كورونا" في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.



وكشف تحليل أجرته إيفنج ستاندرد عن إصابة العاصمة بـ 140 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد خلال أسبوع بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 500 في المائة بين الشباب وزادت أيضًا بين المتقاعدين.