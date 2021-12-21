انشاء ورشة لتصنيع لوحات تحسين معادل قدرة بالمحطات لتوفير الطاقة الكهربائية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا صباح اليوم محطة مياه سلطانة المرشحة بفرع المنيا لمتابعة إجراءات إنشاء ورشة لتصنيع لوحات تحسين معامل قدرة بالمحطات بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وذلك للمساهمة في إلغاء غرامات معامل القدرة السنوية بالمحطات وتحسين جودة الطاقة بها وذلك تنفيذا لخطة الإدارة العامة لترشيد الكهرباء.

كما سيتم تدريب الكوادر البشرية لتنفيذ الاعمال. ثم توجه السعيد لمحطة الكمال بقرية 7 وذلك لمتابعة إجراءات الانتهاء من ربط محطة طاقة شمسية بقدرة 215 ك.وات بنظام on grid system والتي تتم تحت اشراف م محمد الشافعي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة ومتابعة م علي البنا المسؤل عن ملف الطاقة المتجددة بالقطاع.

وأكد السعيد أن هناك توجيهات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهمية تنفيذ توجيهات الدولة والخاصة بالاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة نظيفة.