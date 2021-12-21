اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انشاء ورشة لتصنيع لوحات تحسين معادل قدرة بالمحطات لتوفير الطاقة الكهربائية بالمنيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:49 ص
انشاء ورشة لتصنيع لوحات تحسين معادل قدرة بالمحطات لتوفير الطاقة الكهربائية بالمنيا الورش
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا صباح اليوم محطة مياه سلطانة المرشحة بفرع المنيا لمتابعة إجراءات إنشاء ورشة لتصنيع لوحات تحسين معامل قدرة بالمحطات بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وذلك للمساهمة في إلغاء غرامات معامل القدرة السنوية بالمحطات وتحسين جودة الطاقة بها وذلك تنفيذا لخطة الإدارة العامة لترشيد الكهرباء.

كما سيتم تدريب الكوادر البشرية لتنفيذ الاعمال. ثم توجه السعيد لمحطة الكمال بقرية 7 وذلك لمتابعة إجراءات الانتهاء من ربط محطة طاقة شمسية بقدرة 215 ك.وات بنظام on grid system والتي تتم تحت اشراف م محمد الشافعي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة ومتابعة م علي البنا المسؤل عن ملف الطاقة المتجددة بالقطاع.

وأكد السعيد أن هناك توجيهات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهمية تنفيذ توجيهات الدولة والخاصة بالاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة نظيفة.


مياه المنيا

شركة المياه

الشركة القابضة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة