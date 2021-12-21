اليابان تنفذ أول حكم بالإعدام لـ 3 سجناء فى عهد حكومة كيشيدا

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا للصحفيين بعد تنفيذ عقوبة الإعدام، قوله: ليس من المناسب إلغاء نظام عقوبة الإعدام في البلاد بالنظر إلى الوضع الحالي الذي تستمر فيه الجرائم البشعة"، مضيفا "يعتقد الكثير من اليابانيين أن عقوبة الإعدام أمر لا مفر منه في حالة الجرائم البشعة للغاية"، وتُنفذ عقوبة الإعدام في اليابان شنقا ويتم إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك.



جدير بالذكر أن آخر عملية إعدام شهدتها اليابان كانت في 26 ديسمبر 2019، وبعد تنفيذ إعدامات اليوم بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان 107 أشخاص.