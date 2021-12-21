اليابان تدفع 75 مليار ين إضافى بموجب اتفاق جديد لاستضافة القوات الأمريكية 5 سنوات

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أن أحدث صفقة بين اليابان والولايات المتحدة -التي تقضي بزيادة المبلغ الإجمالي من 980.1 مليار ين للسنوات الخمس حتى العام المالي 2020 الذي ينتهي في مارس المقبل- تعني أن ما يسمى بدعم طوكيو الدولة المضيفة سيبلغ في المتوسط 211 مليار ين سنويا .

وستستخدم هذه الزيادة في تعزيز التعاون في ظل تحالف البلدين الأمني ​​طويل الأمد.

وكانت المفاوضات قد بدأت بشأن تقاسم التكلفة بعد طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تدفع اليابان المزيد من الأموال للقوات الأمريكية .

وسيساعد الإنفاق الإضافي لليابان، البلدين على الحصول على نظام متطور لاستخدامه في التدريبات الدفاعية المشتركة وتحسين المنشآت العسكرية في القواعد الأمريكية، وفقا للوكالة اليابانية.