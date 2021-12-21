المتهمون بالتعدي على شخص من ذوي الهمم: "صورناه بالموبيلات"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تجرد 3 أشخاص من جميع المعانى الإنسانية وتعدوا على شخص من ذوى الهمم، حيث اعترف المتهمون بتعديهم على الضحية وتصويره بهواتفهم المحمولة وإجباره بالتوقيع على ايصالات أمانة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة التعدى على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3) أشخاص لقيامهم بالتعدى على (نجل شقيقه "معاق ذهنياً") وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول وكذا إكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين به، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص) وبحوزتهم (هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه – هاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة – إيصال أمانة مذيل بتوقيع المجنى عليه – بطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين بالمجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .