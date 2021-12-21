العراق يعلن ضبط 215 عبوة وأحزمة ناسفة في الأنبار

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط 215 عبوة ناسفة نوع نمساوي وأحزمة ناسفة في صحراء العامرية بمحافظة الأنبار.



وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية قامت بها قوة من اللواء الأول - حشد العامرية، في صحراء العامرية ضمن منطقة الحويجة بمحافظة الأنبار بتوجيه من قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار اللواء ضياء ناصر مهنا وبإمرة المقدم أحمد نوري ضابط استخبارات اللواء".



وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن ضبط 215 عبوة ناسفة نمساوي وصواعق وأحزمة ناسفة".