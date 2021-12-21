الصومالى المتهم بقتل نائب بريطانى طعنا ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة

كتبت: نهال أبو السعود

قدم علي حربي علي، الرجل من الأصول الصومالية المتهم بطعن نائب في البرلمان البريطاني السير ديفيد أميس حتى الموت دفاعا ببراءته من جريمة القتل والتحضير لأعمال إرهابية.



علي حربي علي متهم بقتل النائب المحافظ عن ساوث إند ويست خلال عملية جراحية بعد أن طعنه عدة مرات في ليه أون سي في إسيكس، كما أنه متهم بالتحضير لأعمال إرهابية بين 1 مايو 2019 و 28 سبتمبر من هذا العام.



ويقال إن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا سافر بالقطار من منزله في كنتيش تاون، شمال لندن، لحضور حفل السير ديفيد في كنيسة بلفيرس الميثودية في صباح يوم 15 أكتوبر.



وزُعم أنه سحب سكيناً كبيرة من جيبه أثناء الاجتماع وطعن السير ديفيد بشكل متكرر وتم إعلان وفاة النائب المخضرم في مكان الحادث في الساعة 1.10 مساءً.



قبل القتل، زُعم أن علي شارك في استطلاع لمواقع الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك العناوين المرتبطة بأعضاء البرلمان ومجلسي البرلمان، كما أنه أجرى بحثًا على الإنترنت يتعلق بأهداف.



مثل علي في جلسة استماع لإدارة القضية والترافع يوم الثلاثاء أمام القاضي سويني، وظهر القاضي الكبير عن بُعد من محكمة التاج في مانشستر بينما كان علي في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية المركزية في لندن.



وقف علي ، الذي كان يرتدي قميصًا أزرق اللون وسروالًا رماديًا، وذراعيه متصالبتين بينما أكد هويته وقدم التماسات دون إزالة قناع وجهه.



من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النائب ديفيد أميس، بأنه "واحد من ‏ألطف الناس في السياسة".



وقال جونسون بعد الحادث ناعيا أميس: "قلوبنا جميعاً مليئة بالصدمة والحزن.. النائب الراحل كان لديه أيضا سجل حافل في التصدي لمشاكل البسطاء، وتمرير القوانين لمساعدة الفئات الأكثر ‏ضعفا ، كان يهتم بكل شيء بدئا ممن يعانون من مشاكل طبية الى إصدار قوانين ‏لإنهاء القسوة على الحيوانات".‏



وأضاف: "كان ديفيد رجلاً يؤمن بشدة بهذا البلد ومستقبله. وقد فقدنا اليوم موظفًا حكوميًا ‏رائعًا وصديقًا وزميلًا محبوبًا للغاية".