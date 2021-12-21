الشرقية تتصدر المركز الأول لمحصول القمح بتوريد 650 ألف طن

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام والذى يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بتوريد كمية أقماح محلية بلغت 650 ألف و70 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر أبريل الماضي.

وأوضح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، فى بيان، أن توريد القمح لهذا العام تم وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد وذلك بالمتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتى بلغت 47 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (بنك التنمية والإئتمان الزراعى شركة مطاحن شرق الدلتا شركة المصرية للصوامع والتخزين شركة مطاحن شمال) وكذلك حل كافة المشكلات والعقبات التى واجهت أعمال التخزين، مشيراً إلى أن الشرقية استطاعت على مدار السبع سنوات الماضية أن تحافظ على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى توريد القمح كماً وجودة .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت 408 ألفا 898 فدان، حيث جاء متوسط إنتاجية الفدان 19.1 أردب للفدان الواحد بزيادة أردب عن العام الماضى ويرجع ذلك إلى انتقاء الأصناف الجيدة فى الزراعة والأخذ بالتوصيات الفنية التى قدمها المهندسين والمرشدين الزراعيين للمزارعين.