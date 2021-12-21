الحكومة الفرنسية: الانتخابات الرئاسية فى موعدها رغم انتشار "أوميكرون"

وكالات

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر رغم انتشار متحور أوميكرون في البلاد.

وبحسب ما ذكرت موقع "فرانس 24"، رفض أتال فكرة تمديد فترة العطلة المدرسية لأسبوع.

وفى الوقت نفسه، لم يستبعد المسؤول الحكومى الفرنسى أن تفرض بلاده إجراءات وقائية جديدة يمكن أن تصل إلى حد فرض الحجر الصحي الجزئي في حال استمر الانتشار السريع للمتحور.

وأضاف "لقد أعلنا عن بعض الإجراءات بمناسبة أعياد نهاية السنة. لكن لاحظنا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون، الأمر الذي يمكن أن يحثنا على فرض إجراءات وقائية جديدة أخرى".