الحكومة الفرنسية: إصابة بين كل 3 إصابات بكورونا مرتبطة بـ"أوميكرون"

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم الثلاثاء إن أكثر من واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا "مرتبطة بمتحور "أوميكرون" في باريس حسب الفحوصات التي أجريت.

وكانت الحكومة تخطط للمصادقة على مشروع قانون بشأن الشهادة الصحية في 5 يناير من أجل "اعتمادها النهائي قبل نهاية يناير".

لكن "الاجتماع الاستثنائي للمجلس سيعقد الاثنين المقبل، حيث سيتم تقديم مشروع القانون"، حسب المتحدث الرسمي.